Пермском крае три дня будет властвовать теплый циклон с Атлантики

До Пермского края добрались теплые воздушные массы Атлантического океана. В течении трех дней, с 15 по 17 марта, над Прикамьем будет властвовать циклон.
Температура воздуха в предстоящие дни ожидается на 4−7 градусов выше климатической нормы, среднесуточная температура воздуха повсеместно преодолеет отметку в 0 градусов. В Пермском ЦГМС предупреждают об активном таянии снега, особенно в городах.
Циклон принесет на север Прикамья мокрый снег, юг — снег с дождем и дождь. Его прохождение над территорией края будет сопровождаться сильными порывами ветра до 20 метров в секунду.
Во второй половине дня 15 марта и ночью 16 марта на севере-востоке края прогнозируются сильные осадки. Ночью и утром местами сформируется гололед, на дорогах — гололедица.
В Пермском крае температура воздуха ночью ожидается в пределах −4…+1 градус, в горах и низинах до −9 градусов. Днем воздух прогреется до отметки +2…+7 градусов. В течение наступившей трехдневки в Перми синоптики не ожидают существенных осадков. Температура воздуха ночью будет −3…-1 градус, днем в пределах +4…+5 градусов.
Ранее «Комсомолка» рассказала, когда в Пермский край придет метеорологическая весна.