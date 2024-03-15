Пермском крае три дня будет властвовать теплый циклон с Атлантики

В Пермском крае температура воздуха ночью ожидается в пределах −4…+1 градус, в горах и низинах до −9 градусов. Днем воздух прогреется до отметки +2…+7 градусов. В течение наступившей трехдневки в Перми синоптики не ожидают существенных осадков. Температура воздуха ночью будет −3…-1 градус, днем в пределах +4…+5 градусов.