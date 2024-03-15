Из-за наплыва посетителей в Башкирии упал сайт «Рахмат»

По нашей информации, только за два часа голосования на нем зарегистрировались почти 45 тысяч человек. Как рассказали организаторы акции, если вы хотите зарегистрировать свой номер, а сайт выдает ошибку, нужно несколько раз перезагрузить страницу, а также проверить свои регистрационные данные. При регистрации билетов необходимо заполнять ВСЕ поля, многие сообщения об ошибке приходят, когда при регистрации билета не ввели фамилию или имя. Напомним, регистрация номеров и розыгрыш призов будет проходить все три дня, что идет голосование.