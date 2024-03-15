Циклон «Габриэль» принесет в Петербург дожди 15 марта

В Петербурге на смену сухой погоде пришли дожди. Но несмотря на то, что небо будет затянуто облаками, в городе сохранится тепло. Температура 15 марта поднимется до плюс семи-девяти градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.