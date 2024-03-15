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Циклон «Габриэль» принесет в Петербург дожди 15 марта

Температура окажется заметно выше климатической нормы.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 42% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на смену сухой погоде пришли дожди. Но несмотря на то, что небо будет затянуто облаками, в городе сохранится тепло. Температура 15 марта поднимется до плюс семи-девяти градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— В пятницу синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей сформируется под влиянием теплого фронтального раздела, связанного с атлантическим циклоном «Габриэль». Он станет причиной облачной и дождливой погоды, а температура окажется заметно выше климатической нормы, — указал синоптик.

Ветер подует юго-западного направления со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, 16 марта, погода в Петербурге останется дождливой и теплой — воздух прогреется до плюс 10 градусов.