Циклон «Габриэль» принесет в Петербург дожди 15 марта

В Петербурге на смену сухой погоде пришли дожди. Но несмотря на то, что небо будет затянуто облаками, в городе сохранится тепло. Температура 15 марта поднимется до плюс семи-девяти градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— В пятницу синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей сформируется под влиянием теплого фронтального раздела, связанного с атлантическим циклоном «Габриэль». Он станет причиной облачной и дождливой погоды, а температура окажется заметно выше климатической нормы, — указал синоптик.
Ветер подует юго-западного направления со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
В субботу, 16 марта, погода в Петербурге останется дождливой и теплой — воздух прогреется до плюс 10 градусов.