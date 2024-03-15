В Ростове во время выборов автобусы будут работать в режиме буднего дня

В Ростове-на-Дону стартовали выборы президента РФ. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
15 марта — первый день голосования. Жители Ростова могут выбрать кандидата несколькими способами: онлайн, если заранее зарегистрировались через портал Госуслуг, непосредственно на избирательном участке, дома — для тех, кто по объективным причинам не может прийти на избирательные участки.
В Ростове-на-Дону открыто 372 избирательных участка, из которых шесть — временных. Все они оснащены необходимой мебелью, техникой и телефонной связью. Также для безопасности и прозрачности выборов на всех участках установлены системы видеонаблюдения.
— Особое внимание уделено созданию условий для голосования маломобильных групп населения, на участках дежурят волонтеры, работает социальное такси. Для удобства горожан в субботу и в воскресенье городской пассажирский транспорт будет работать в режиме буднего дня, — отметил Алексей Логвиненко.