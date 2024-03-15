В Ростове во время выборов автобусы будут работать в режиме буднего дня

15 марта — первый день голосования. Жители Ростова могут выбрать кандидата несколькими способами: онлайн, если заранее зарегистрировались через портал Госуслуг, непосредственно на избирательном участке, дома — для тех, кто по объективным причинам не может прийти на избирательные участки.