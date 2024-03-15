ИИН иностранцам будут присваивать по новым правилам

К заявлению следует приложить документ удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или правительством РК). Данные по фамилии, имени, отчеству заполняются в соответствии с машиносчитываемой зоной, а данные по дате рождения, месту рождения, гражданству и так далее заполняются в соответствии с зоной визуальной проверки.