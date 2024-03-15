В Балтийске 14 марта был побит суточный температурный рекорд

Администраторы паблика также отмечают, что максимальная в регионе температура в четверг была зафиксирована все-таки не в Балтийске, а в Пионерском (+13,1°С), однако там отсутствует архив рекордов. Также до +13°С столбик термометра поднялся в Храброво.