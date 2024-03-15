«Задействована вся техника»: на жалобы пассажиров ответили в аэропорту Алматы

«В работе были задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены. В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест. Также сообщаем, что в работе были задействованы все пассажирские трапы. Информация о нехватке трапов не соответствует действительности», — говорится в сообщении.