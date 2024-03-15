«Задействована вся техника»: на жалобы пассажиров ответили в аэропорту Алматы

Как сообщили в Международном аэропорту Алматы, из-за сложных метеоусловий были задержки рейсов. После стабилизации обстановки аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди.
«В работе были задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены. В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест. Также сообщаем, что в работе были задействованы все пассажирские трапы. Информация о нехватке трапов не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Между тем пользователи соцсетей делятся кадрами из аэропорта — авиагавань буквально забита пассажирами, ожидающими своих рейсов.
Напомним, в Алматы с вечера вторника до сегодняшнего утра продолжался снегопад — город буквально засыпало снегом. Со вчерашнего обеда до 5 часов утра в мегаполисе выпало 15 сантиметров снега. В акимате рассказали, как борются с последствиями непогоды.
Вчера из-за непогоды движение в Алматы парализовало — на дорогах наблюдались пробки до 11 баллов. Сегодня в полиции рассказали, что за минувшие сутки в южной столице зарегистрировали 22 ДТП.
Отметим, что вчера из-за непогоды в аэропорту приостановили прием рейсов и задержали рейсы на вылет. Сообщалось, что временно невозможно производить противообледенительную обработку. Работа аэропорта была возобновлена лишь к 10 часам вечера.
К слову, сами алматинцы выразили недовольство непогодой — горожане признаются, что ждали весну, а «снова пришла зима».