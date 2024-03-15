Масленичные гуляния пройдут в Сочи с 15 по 17 марта

Масленичные гуляния пройдут с 15 по 17 марта во всех районах Сочи. В течение трех дней на курорте проведут около 30 тематических мероприятий.
«Празднование Масленицы — одна из ярчайших традиций русского народа. Жители и гости курорта смогут посетить праздничные гуляния с концертами, театрализованными представлениями, мастер-классами и ярмарками», — рассказала начальник управления культуры мэрии курорта Марианна Устинова.
15 марта состоится концерт «Зажигаем вместе», о Масленице расскажут в библиотеках, познавательная программа пройдет в домах культуры, начнутся народные гуляния в селе Прогресс, всех желающих научат печь блины во время мастер-класса.
16 марта в горах Сочи проведут конкурсы и порадуют всех традиционными забавами, в Красной Поляне также организуют ярмарку мастеров, а в городском парке «Ривьера» готовят анимационную программу и концерт ансамбля «Кудрина».
17 марта концерты по случаю Масленицы пройдут в Музее истории города, Центре культуры и кино, в Центральной библиотеке, в Адлерском парке. Представление «Широкая Масленица!» покажут в Центре национальных культур. Концерты, ярмарки и мастер-классы состоятся на площадях ДК. Народные гуляния в этот день также состоятся и на горнолыжных курортах.
Подробная афиша размещена на официальном сайте администрации Сочи.