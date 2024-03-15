Масленичные гуляния пройдут в Сочи с 15 по 17 марта

17 марта концерты по случаю Масленицы пройдут в Музее истории города, Центре культуры и кино, в Центральной библиотеке, в Адлерском парке. Представление «Широкая Масленица!» покажут в Центре национальных культур. Концерты, ярмарки и мастер-классы состоятся на площадях ДК. Народные гуляния в этот день также состоятся и на горнолыжных курортах.