Буддийский лама проголосовал на выборах президента

Геше Йонтен проголосовал очно на одном из избирательных участков Москвы.
Ранее Киришов назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, «духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать», поскольку «это должен быть ответственный выбор каждого».
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.