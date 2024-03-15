Буддийский лама проголосовал на выборах президента

Ранее Киришов назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, «духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать», поскольку «это должен быть ответственный выбор каждого».