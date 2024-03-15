Количество школ увеличилось, но население растет быстрее

Рост впечатляющий, если рассматривать его в отрыве от роста количества населения Узбекистана. Напомним, что население в 1991 году составляло 20,4 миллионов человек, а в 2023 году — 38,8 миллионов. Если мы посчитаем количество человек, приходящееся на одну школу, то в 1991 году оно составляло 2,4 тысячи, в 2023 году — 3,4 тысячи, что свидетельствует о росте дефицита школ.