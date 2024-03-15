Количество школ увеличилось, но население растет быстрее

Агентство по статистике опубликовало данные роста количества школ.
Сейчас, на начало 2023/2024 учебного года, их число составило 10 750. При этом по годам количество школ росло согласно данным:
на начало 1991/1992 учебного года — 8 557.
на начало 2000/2001 учебного года — 9726.
на начало 2010/2011 учебного года — 9 806.
на начало 2021/2022 учебного года — 10 289.
на начало 2023/2024 учебного года — 10750.
То есть, общее количество организаций среднего образования увеличилось на 2 193 по сравнению с началом 1991/1992 учебного года.
Рост впечатляющий, если рассматривать его в отрыве от роста количества населения Узбекистана. Напомним, что население в 1991 году составляло 20,4 миллионов человек, а в 2023 году — 38,8 миллионов. Если мы посчитаем количество человек, приходящееся на одну школу, то в 1991 году оно составляло 2,4 тысячи, в 2023 году — 3,4 тысячи, что свидетельствует о росте дефицита школ.
Напомним, что посещаемость в школах Узбекистана достигла 97,7%.