В Самарской области ожидаются температурные скачки от −15 до +5 градусов

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни. Жителей региона ждут температурные скачки. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
В пятницу, 15 марта, температура воздуха днем составит 0…+5 °C. Осадков не ожидается, а юго-западный/южный ветер достигнет 7−12 м/с. В ночь на 16 марта ветер стихнет, а температура опустится до −5…-10 °C, местами — до −15 °C.
В субботний день тоже будет без осадков, ветер прогнозируется 3−8 м/с, а температура достигнет 0…+5 °C. В ночь похолодает до −5…-10 °C, местами — до −15 °C. В воскресенье, 17 марта, дневная температура будет 0…+5 °C.
Напомним, по данным метеорологов, весна в России в 2024 году не будет теплой и более того — не начнется даже с окончанием климатической зимы.