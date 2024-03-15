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В Самарской области ожидаются температурные скачки от −15 до +5 градусов

Погода удивит жителей Самарской области температурными качелями 15—17 марта.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 42% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни. Жителей региона ждут температурные скачки. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В пятницу, 15 марта, температура воздуха днем составит 0…+5 °C. Осадков не ожидается, а юго-западный/южный ветер достигнет 7−12 м/с. В ночь на 16 марта ветер стихнет, а температура опустится до −5…-10 °C, местами — до −15 °C.

В субботний день тоже будет без осадков, ветер прогнозируется 3−8 м/с, а температура достигнет 0…+5 °C. В ночь похолодает до −5…-10 °C, местами — до −15 °C. В воскресенье, 17 марта, дневная температура будет 0…+5 °C.

Напомним, по данным метеорологов, весна в России в 2024 году не будет теплой и более того — не начнется даже с окончанием климатической зимы.