Очереди из фур и легковушек продолжают расти на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Очередь из 3345 большегрузов и легковых автомобилей скопилась в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.
Огромные очереди отмечаются в двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в «Каменном Логе» по данным на 8:00 в пятницу находятся 1150 фур, в «Беняконях» отмечается очередь из 1130 машин.
На границе Беларуси с Латвией также увеличилась очередь. В пятницу утром в пункте пропуска «Григоровщина» находится 690 большегрузов.
На польско-белорусской границы очередь в два раза меньше — в ПП «Козловичи» стоит 300 грузовых машин.