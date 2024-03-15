Очереди из фур и легковушек продолжают расти на границе Беларуси с ЕС

Огромные очереди отмечаются в двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в «Каменном Логе» по данным на 8:00 в пятницу находятся 1150 фур, в «Беняконях» отмечается очередь из 1130 машин.