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Очереди из фур и легковушек продолжают расти на границе Беларуси с ЕС

Скопления транспорта фиксируются по всем направлениям, но наиболее загружены пункты пропуска на границе Беларуси с Литвой.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Очередь из 3345 большегрузов и легковых автомобилей скопилась в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.

Огромные очереди отмечаются в двух действующих пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в «Каменном Логе» по данным на 8:00 в пятницу находятся 1150 фур, в «Беняконях» отмечается очередь из 1130 машин.

На границе Беларуси с Латвией также увеличилась очередь. В пятницу утром в пункте пропуска «Григоровщина» находится 690 большегрузов.

На польско-белорусской границы очередь в два раза меньше — в ПП «Козловичи» стоит 300 грузовых машин.