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«Сектор газа» с оркестром и выставка «Книга рецептов»: куда сходить в выходные 16−17 марта в Самаре

Публикуем полную программу мероприятий на выходные 16—17 марта 2024 года в Самаре: концерты, выставки, спектакли.

Синоптики прогнозируют на предстоящий уикенд в Самаре ветреную оттепель. А культурная жизнь в Самаре весной становится насыщеннее и интереснее. Рассказываем подробно, куда сходить 16—17 марта 2024 года в Самаре.

КОНЦЕРТЫ 16—17 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Владимир Винокур.

Когда: 16 марта, 18.00.

Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).

Билеты: 1200−2700 ₽

Владимир Винокур и артисты Театра пародий приглашают на юбилейный концерт (12+), где гостей ждут любимые юмористические монологи, новые шутки и анекдоты, яркие пародийно-музыкальные номера. Талантливые молодые пародисты каждый раз переносят зрителя на концерты звезд нашей эстрады.

«Сектор газа» в исполнении оркестра.

Когда: 16 марта, 19.00.

Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).

Билеты: 1000−2500 ₽

Хиты самой народной группы 90-х исполнит Hard Rock Orchestra (18+). За 13 лет творчества солист «Сектора газа» Юрий Хой создал целую вселенную персонажей и смыслов. На радио эти песни не крутились, зато их пела вся страна. Hard Rock Orchestra с 2018 года поражает поклонников рок-музыки исполнением мощнейших хитов на классических инструментах.

«7Раса».

Когда: 16 марта, 19.00.

Где: рок-бар «Подвал» (ул. Галактионовская, 43).

Билеты: 1000−1100 ₽

«7Раса» заслуженно считается одним из главных представителей российской гранж-сцены. На протяжении всех 25 лет существования группа остается верной своему звучанию и своим творчеством стремится показать слушателям все самое честное, что есть внутри. Концерт 16+.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ 16—17 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

«Доктор Айболит».

Когда: 17 марта, 10.30, 13.00.

Где: Театр кукол (ул. Самарская, 95).

Билеты: 450 ₽

Спектакль «Доктор Айболит» (3+) будет интересен как малышам, так и зрителям постарше. Ведь здесь есть и добрые звери, и почти опасные приключения, путешествие в Африку и даже неизвестный науке зверь Тяни Толкай. А главное — настоящие человеческие чувства: доброта, забота, привязанность и готовность к взаимопомощи.

«Масленичная-Скоморошина».

Когда: 17 марта, 11.00.

Где: ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а).

Билеты: бесплатно.

Театр-студия «Клевер» приглашает юных зрителей на интерактивный спектакль «Масленичная-Скоморошина» (3+). В программе также мастер-классы для всей семьи, масленичная викторина, аквагрим от коллектива GRIMARTE.

СПЕКТАКЛИ 16—17 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

«За сценой».

Когда: 16 марта, 18.00.

Где: театр «Камерная сцена» (ул. Садовая, 231).

Билеты: 700−1300 ₽

Арзамасский театр драмы покажет в «Камерной сцене» комедию «За сценой» (16+). Режиссер собирает группу актеров для постановки спектакля. Времени до премьеры все меньше, а постановка никак не складывается. Обостряют ситуацию романы, которые разворачиваются прямо на рабочей площадке…

«Побег из Шоушенка».

Когда: 17 марта, 18.00.

Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 300−2200 ₽

Вице-президента банка Энди Дюфрейна обвиняют в преступлении, которое он не совершал, — в убийстве жены. Он получает два пожизненных срока. Отбывать наказание предстоит в «Шоушенке» — тюрьме, из которой никто не возвращается. Кошмарный сон, ставший реальностью… Постановка по культовому произведению Стивена Кинга (16+).

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ 16—17 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Выставка «Книга рецептов».

Когда: до 19 мая 2024 года, 10.00−18.00.

Где: Музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Билеты: 0−100 рублей.

Выставка «Книга рецептов» (0+) раскрывает особенности приготовления пищи в разные эпохи. Каждая расскажет свою кулинарную историю через разнообразные экспонаты — очаг, печь, буфет, газовую плиту и сервант.

Медиация по выставке «Голубая роза».

Когда: 16 марта, 15.00.

Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).

Билеты: 150−300 ₽

Музей модерна приглашает на медиацию по выставке «Голубая роза» (12+), которая располагает к вдумчивому рассматриванию. Каждый может составить свои личные впечатления и оценить переживания шедевров. Формат медиации предполагает свободную дискуссию и концентрацию на нескольких работах.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 16—17 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Творческая встреча с редактором киностудии «Ленфильм».

Когда: 16 марта, 18.00.

Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).

Билеты: 300 ₽

Первая встреча нового цикла «Эхо кинофестивалей». На творческой встрече (12+) редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов подробно расскажет об истории фестиваля «Окно в Европу», а также о том, как формируется программа, как отбираются фильмы, какие награды и спецпризы вручаются победителям, какие картины становились призерами в разные годы. Встреча пройдет в формате беседы.

Музариум «Музы русских романсов».

Когда: 17 марта, 16.00.

Где: Самарская научная областная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 200 ₽

Автор и ведущая музыкального лектория «Музариум» (6+) Ирина Цыганова расскажет о музах русских композиторов, без которых не появились бы на свет многие шедевры. Гости библиотеки услышат знаменитые русские романсы в исполнении Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Ольги Ерофеевой (фортепиано).

Мастер-класс по изготовлению куклы Маслены.

Когда: 16 марта, 12.00.

Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53).

Билеты: 1000 ₽

В преддверии главного блинного праздника гостям мастер-класса (6+) расскажут о традициях изготовления чучела на Масленицу и научат собирать куколку из природных материалов.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 16—17 МАРТА 2024 В САМАРЕ.

Ярмарка-выставка «АРТ 100».

Когда: 16—17 марта, 10.00−18.00.

Где: Музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Билеты: 300 ₽

Выставка-ярмарка «АРТ 100» проходит в рамках творческого проекта «КЛУБ АРТ 100». Его цель — отбор и дальнейшее продвижение талантливых авторов из Самары. Для коллекционеров это будет приватный клуб, где в одном месте они смогут увидеть отобранные кураторами работы, ознакомиться с последними тенденциями, найти новых авторов, инвестировать в искусство.

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