«Сектор газа» с оркестром и выставка «Книга рецептов»: куда сходить в выходные 16−17 марта в Самаре

Синоптики прогнозируют на предстоящий уикенд в Самаре ветреную оттепель. А культурная жизнь в Самаре весной становится насыщеннее и интереснее. Рассказываем подробно, куда сходить
КОНЦЕРТЫ
Владимир Винокур.
Когда: 16 марта, 18.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 1200−2700 ₽
Владимир Винокур и артисты Театра пародий приглашают на юбилейный концерт (12+), где гостей ждут любимые юмористические монологи, новые шутки и анекдоты, яркие пародийно-музыкальные номера. Талантливые молодые пародисты каждый раз переносят зрителя на концерты звезд нашей эстрады.
«Сектор газа» в исполнении оркестра.
Когда: 16 марта, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1000−2500 ₽
Хиты самой народной группы 90-х исполнит Hard Rock Orchestra (18+). За 13 лет творчества солист «Сектора газа» Юрий Хой создал целую вселенную персонажей и смыслов. На радио эти песни не крутились, зато их пела вся страна. Hard Rock Orchestra с 2018 года поражает поклонников рок-музыки исполнением мощнейших хитов на классических инструментах.
«7Раса».
Когда: 16 марта, 19.00.
Где: рок-бар «Подвал» (ул. Галактионовская, 43).
Билеты: 1000−1100 ₽
«7Раса» заслуженно считается одним из главных представителей российской гранж-сцены. На протяжении всех 25 лет существования группа остается верной своему звучанию и своим творчеством стремится показать слушателям все самое честное, что есть внутри. Концерт 16+.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Доктор Айболит».
Когда: 17 марта, 10.30, 13.00.
Где: Театр кукол (ул. Самарская, 95).
Билеты: 450 ₽
Спектакль «Доктор Айболит» (3+) будет интересен как малышам, так и зрителям постарше. Ведь здесь есть и добрые звери, и почти опасные приключения, путешествие в Африку и даже неизвестный науке зверь Тяни Толкай. А главное — настоящие человеческие чувства: доброта, забота, привязанность и готовность к взаимопомощи.
«Масленичная-Скоморошина».
Когда: 17 марта, 11.00.
Где: ДК «Победа» (пр. Кирова, 72а).
Билеты: бесплатно.
Театр-студия «Клевер» приглашает юных зрителей на интерактивный спектакль «Масленичная-Скоморошина» (3+). В программе также мастер-классы для всей семьи, масленичная викторина, аквагрим от коллектива GRIMARTE.
СПЕКТАКЛИ
«За сценой».
Когда: 16 марта, 18.00.
Где: театр «Камерная сцена» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 700−1300 ₽
Арзамасский театр драмы покажет в «Камерной сцене» комедию «За сценой» (16+). Режиссер собирает группу актеров для постановки спектакля. Времени до премьеры все меньше, а постановка никак не складывается. Обостряют ситуацию романы, которые разворачиваются прямо на рабочей площадке…
«Побег из Шоушенка».
Когда: 17 марта, 18.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−2200 ₽
Вице-президента банка Энди Дюфрейна обвиняют в преступлении, которое он не совершал, — в убийстве жены. Он получает два пожизненных срока. Отбывать наказание предстоит в «Шоушенке» — тюрьме, из которой никто не возвращается. Кошмарный сон, ставший реальностью… Постановка по культовому произведению Стивена Кинга (16+).
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Выставка «Книга рецептов».
Когда: до 19 мая 2024 года, 10.00−18.00.
Где: Музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Билеты: 0−100 рублей.
Выставка «Книга рецептов» (0+) раскрывает особенности приготовления пищи в разные эпохи. Каждая расскажет свою кулинарную историю через разнообразные экспонаты — очаг, печь, буфет, газовую плиту и сервант.
Медиация по выставке «Голубая роза».
Когда: 16 марта, 15.00.
Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 150−300 ₽
Музей модерна приглашает на медиацию по выставке «Голубая роза» (12+), которая располагает к вдумчивому рассматриванию. Каждый может составить свои личные впечатления и оценить переживания шедевров. Формат медиации предполагает свободную дискуссию и концентрацию на нескольких работах.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Творческая встреча с редактором киностудии «Ленфильм».
Когда: 16 марта, 18.00.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).
Билеты: 300 ₽
Первая встреча нового цикла «Эхо кинофестивалей». На творческой встрече (12+) редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов подробно расскажет об истории фестиваля «Окно в Европу», а также о том, как формируется программа, как отбираются фильмы, какие награды и спецпризы вручаются победителям, какие картины становились призерами в разные годы. Встреча пройдет в формате беседы.
Музариум «Музы русских романсов».
Когда: 17 марта, 16.00.
Где: Самарская научная областная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 200 ₽
Автор и ведущая музыкального лектория «Музариум» (6+) Ирина Цыганова расскажет о музах русских композиторов, без которых не появились бы на свет многие шедевры. Гости библиотеки услышат знаменитые русские романсы в исполнении Юлии Марковой (меццо-сопрано) и Ольги Ерофеевой (фортепиано).
Мастер-класс по изготовлению куклы Маслены.
Когда: 16 марта, 12.00.
Где: творческий клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53).
Билеты: 1000 ₽
В преддверии главного блинного праздника гостям мастер-класса (6+) расскажут о традициях изготовления чучела на Масленицу и научат собирать куколку из природных материалов.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ярмарка-выставка «АРТ 100».
Когда:
Где: Музей им. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Билеты: 300 ₽
Выставка-ярмарка «АРТ 100» проходит в рамках творческого проекта «КЛУБ АРТ 100». Его цель — отбор и дальнейшее продвижение талантливых авторов из Самары. Для коллекционеров это будет приватный клуб, где в одном месте они смогут увидеть отобранные кураторами работы, ознакомиться с последними тенденциями, найти новых авторов, инвестировать в искусство.