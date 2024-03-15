«Сектор газа» с оркестром и выставка «Книга рецептов»: куда сходить в выходные 16−17 марта в Самаре

Спектакль «Доктор Айболит» (3+) будет интересен как малышам, так и зрителям постарше. Ведь здесь есть и добрые звери, и почти опасные приключения, путешествие в Африку и даже неизвестный науке зверь Тяни Толкай. А главное — настоящие человеческие чувства: доброта, забота, привязанность и готовность к взаимопомощи.