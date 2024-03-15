Блины, «Продавец счастливой пиццы» и итальянские слоны: афиша Перми на выходные 16 — 17 марта

Масленица
В воскресенье, 17 марта, в Перми пройдут праздничные масленичные гуляния.
С 14 часов откроются интерактивные площадки на эспланаде. Там можно будет примерить традиционные русские костюмы, порубить капусту в корыте тяпкой, распилить дрова на «козле».
На «Масленичной игротеке» можно будет сразиться в боях с мешками и перетягивании каната, сыграть в тяни-толкай, попробовать горячие блины. А в 18.00 часов начнется бесплатный концерт экс-солиста «Чай вдвоем» Дениса Клявера.
На набережной Камы веселить пермяков станут скоморохи и ряженые. Там можно будет принять участие в потешных играх и командных эстафетах. Интерактивные площадки будут рассчитаны как для детей, так и для взрослых. Гуляния пройдут с 12.00 до 16.00.
Кроме того, на набережной разместят несколько тематических фотозон, где можно будет сделать селфи с видом на Каму.
В парке Горького отмечание Масленицы Разгульной начнется в 12.00. В программе праздника блинная ярмарка, русские игры, состязания, забавы, а также концерт, огненное шоу и покорение столба. Главным моментом праздника станет сожжение чучела Масленицы, которое состоится в 15.45.
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» гости смогут за один день сжечь три масленичных чучела: в 13.00, 15.00 и 17.00, а также залезть на масленичный столб с подарками, покататься на санях и принять участие в других масленичных забавах.
На празднике ожидаются выступления уличных актеров из фольклорного театра «Окрутники», певцов и музыкантов, катания на санях и, конечно, блины. Каждый час будут звучать колокола на деревянной колокольне из деревни Сыра. У рассолоподъемной башни все гости праздника смогут принять участие в создании большого вязаного блина.
Стоимость билетов: 500 рублей, для льготников — 400, для детей 7−18 лет — 250, для детей 3−7 лет — 200, дети до 3 лет — бесплатно.
Как доехать: на автобусе № 340 «Пермь — Хохловка», на автомобиле по дороге Пермь-Ильинский, на расстоянии 45 километров от Перми с правой стороны будет поворот на Хохловку.
Кино
«Кристалл» в эти выходные приглашает на фильм «Фрау» (18+), который был снят в Перми летом 2022 года. Пермячка Любовь Мульменко написала сценарий о том, что страх одиночества и навязчивая идея создать семью могут объединить людей с абсолютно разными интересами. Герой фильма работает в магазине «Охотник и рыболов», хранит тетрадку с мемуарами в морозильнике, воображает себя героем средневековых легенд и мечтает найти свою «фрау», как называет всех женщин. Ваня знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер. Так Кристина становится дамой сердца.
Главная героиня фильма «Фрау» — балерина кадр из фильма.
Местами съемок фильма стали дворы, квартиры и улицы Перми, театр оперы и балета, университет, а натурные съемки проводились на берегу реки Камы недалеко от деревни Скобелевка и в Черняевском лесу.
Еще один пермский фильм — комедия «Продавец счастливой пиццы» (18+) режиссера Алексея Романова. Картина была снята в рамках проекта «Пермь как фильм». Жизнь доставщика пиццы — это чехарда из эмоций, ситуаций и непредсказуемых поворотов. Каждый новый заказ — это грань между грезами и реальностью, где на каждом шагу героя ждут неожиданные встречи и непредвиденные взаимоотношения. И всякий раз главный герой продолжает двигаться вперёд: он знает, что за каждым заказом стоит человеческая история; выслушать, а иной раз и помочь — это единственное, что действительно имеет для него значение. В эпизодах снялись пермский музыкант Александр Смирнов и известный репер Сява. В фильме много интервью с реальными курьерами, панорам с воздуха и просто съемок улиц и кварталов Перми.
Съемки фильма «Продавец счастливой пиццы» проходили в Перми кадр из фильма.
Для юных зрителей в эти выходные в «Кристаллле» — добрая испанская анимационная картина о «солнечных детях» «Валентина» (6+). Девочка Валентина очень хочет стать гимнасткой и парить под куполом цирка. Она хочет, чтобы все получилось, но в тоже время ее одолевают сомнения, ведь она необычный ребенок, из тех, кого называют «дети солнца». Валентина никогда не опускает руки. И с помощью любящей бабушки и воображаемого друга, мышонка Чика, отправляется в удивительное путешествие, наполненное приключениями и музыкой.
Цирк
Пермский цирк в эти выходные приглашает на программу «Итальянский цирк: слоны и тигры» (0+). Итальянский цирк Togni — всемирно известная династия артистов, сторонников гуманной дрессуры. На арене предстанут аттракционы с тиграми и слонами, кенгуру и страусами, верблюдами и даже бизоном. Также в программе волшебство иллюзии, воздушные трюки и клоунский дуэт «Ребята с Лиговки».
Концерты
В Органном зале в это воскресенье «Зауральское трио баянистов» (6+) представит яркую и разнообразную концертную программу. В переложении для баяна прозвучат популярные сочинения венского классика Вольфганга Амадея Моцарта, французского романтика Камиля Сен-Санса и автора знаменитых танго — аргентинца Астора Пьяццоллы, а также произведения современных композиторов, написанные специально для баяна.