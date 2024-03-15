Блины, «Продавец счастливой пиццы» и итальянские слоны: афиша Перми на выходные 16 — 17 марта

Еще один пермский фильм — комедия «Продавец счастливой пиццы» (18+) режиссера Алексея Романова. Картина была снята в рамках проекта «Пермь как фильм». Жизнь доставщика пиццы — это чехарда из эмоций, ситуаций и непредсказуемых поворотов. Каждый новый заказ — это грань между грезами и реальностью, где на каждом шагу героя ждут неожиданные встречи и непредвиденные взаимоотношения. И всякий раз главный герой продолжает двигаться вперёд: он знает, что за каждым заказом стоит человеческая история; выслушать, а иной раз и помочь — это единственное, что действительно имеет для него значение. В эпизодах снялись пермский музыкант Александр Смирнов и известный репер Сява. В фильме много интервью с реальными курьерами, панорам с воздуха и просто съемок улиц и кварталов Перми.