Вычислила по одной фразе: продавец из Тулуна распознала мошенников, представившихся полицейскими

— Она сказала, что должна предупредить всех о мошенниках. Сначала я решила послушать, вдруг она и правда из полиции. А потом девушка сменила тему разговора и спросила, в каких банках я беру кредиты. Эта фраза меня смутила. Я сказала, что сейчас запишу все ее данные и сама позвоню в полицию. Тогда она положила трубку, — говорит бдительная сибирячка.