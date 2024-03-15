Вычислила по одной фразе: продавец из Тулуна распознала мошенников, представившихся полицейскими

Телефонные мошенники выбрали одной из своих жертв продавца из Тулуна. Они представились полицейскими и надеялись, что женщина клюнет на их уловки. Но бдительная сибирячка распознала аферистов по одной фразе. Об этом рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.
С незнакомого номера женщине позвонила неизвестная. Собеседница представилась полицейским и завела разговор о дистанционном мошенничестве.
— Она сказала, что должна предупредить всех о мошенниках. Сначала я решила послушать, вдруг она и правда из полиции. А потом девушка сменила тему разговора и спросила, в каких банках я беру кредиты. Эта фраза меня смутила. Я сказала, что сейчас запишу все ее данные и сама позвоню в полицию. Тогда она положила трубку, — говорит бдительная сибирячка.
— Она очень настойчиво говорила. Назвала свою фамилию, имя, звание. Но я уже видела по телевизору, как мошенники обманывают людей, поэтому не поверила этой девушке, — говорит местная жительница.
В полиции напоминают, что стражи порядка и специалисты банка не станут интересоваться состоянием вашего сберегательного счета и не будут просить установить сторонние программы.