В Узбекистане увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности

Как сообщает Norma, согласно закону «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на повышение эффективности профилактики пожаров», увеличиваются размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности.
При этом, при пожаре, произошедшем в жилом фонде по неосторожности лица или из-за нарушения им правил пожарной безопасности, который не связан с причинением ущерба здоровью людей либо повреждением или уничтожением чужого имущества, данное лицо освобождается от административной ответственности.
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Также устанавливается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, приведшее к пожару (штраф на граждан от 10 до 15 БРВ, на должностных лиц — от 20 до 25 БРВ).
Органам государственного пожарного надзора предоставляется право непосредственного применения мер административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в отношении субъектов предпринимательства.
Напомним, на этой неделе в Андижане произошел пожар в школьной столовой.