В Узбекистане увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности

При этом, при пожаре, произошедшем в жилом фонде по неосторожности лица или из-за нарушения им правил пожарной безопасности, который не связан с причинением ущерба здоровью людей либо повреждением или уничтожением чужого имущества, данное лицо освобождается от административной ответственности.