Москвичам сообщили о перекрытиях на ряде улиц в центре 16−18 марта

Между тем москвичей предупредили о раннем вечернем разъезде на дорогах города из-за короткого рабочего дня 15 марта, он начнется около 16:00. Водителям посоветовали выезжать до него или отложить поездку на более позднее время. Кроме того, в качестве альтернативы москвичам предложили воспользоваться общественным транспортом.