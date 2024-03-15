Когда на улице нет солнца, а в квартире света, мир становится мрачнее: Где в Кишинёве и пригородах не будет электричества в пятницу, 15 марта

Premier Energy сообщает, где будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых в Кишинёве по указанным адресам не будет электричества.
Кишинёв, Ботаника
бульвар Дачия 28, бульвар Траян ½, с 9:00 до 13:00.
бульвар Траян 5/2 с 14:00 до 18:00.
Кишинёв, Буюканы
ул. Кодрилор 8/5, 8/6, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/9, с 9:50 до 17:00.
ул. Кодрилор, с 12. 9:20 до 17:00.
Кишинёв, Дурлешты
ул. Тудора Владимиреску, переулок Тудора Владимиреску (частично) с 9:50 до 17:00.
ул. Каля Унирий, переулок Каля Унирий 1, переулок Каля Унирий 2, переулок Каля Унирий 3, ул. Думбравий, ул. Подгоренилор, ул. Ренаштерий, переулок Ренаштерий, ул. Резистентей, ул. Стежарулуй, ул. Теюлуй, ул. Тома Алимош, ул. Тудор Владимиреску, переулок Тудор Владимиреску, ул. Валя-Бабий, переулок Вовинтень 3, переулок Вовинтень 4 (частично) с 9:20 до 17:00.
Кишинёв, Кодру
ул. Кымпулуй, ул. Кодру (частично) с 10:00 до 18:00.
Кишинёв, Бубуечь
ул. Фиерарилор, ул. Григоре Виеру, ул. Лемнарулуй, ул. Пьетрарилор, ул. Серелор, ул. Зидарилор (частично) с 8:50 до 11:00.
ул. Господирилор, ул. Штефан чел Маре (частично) с 11:00 до 17:00.
Кишинёв, Ставчены
ул. Ана Барбу, ул. Чикаго, ул. Стежарилор, ул. Студенцилор, ул. Викторией (частично), с 9:00 до 13:00.