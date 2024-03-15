Навигационные указатели в едином стиле установили на всех станциях метро, МЦК и МЦД

На всех 430 станциях метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) разместили навигационные элементы в едином стиле. Указатели обновляют постоянно с учетом пожеланий пассажиров.
«Мы начали формировать единые принципы навигации московского транспорта более 10 лет назад. И сегодня мы регулярно анализируем пассажирский опыт, чтобы делать указатели еще понятнее. Оцениваем эффективность навигационных решений и внедряем наиболее успешные практики, чтобы поездки становились еще комфортнее. Такую задачу поставил Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На указателях, которые размещены на Большой кольцевой линии и МЦК, появилась надпись, обозначающая направление движения поездов — против или по часовой стрелке. Это помогает пассажирам найти нужный путь еще быстрее, не просматривая список станций.
Специалисты разработали набор пиктограмм, которые дополняют текстовое описание и сразу бросаются в глаза. Например, изображение идущего по лестнице или находящегося на эскалаторе человека, нанесенное на указатель, заменяет слово «пересадка». Кроме того, пиктограммами обозначают и номера линий в цветном круге. Крупная графика быстрее привлекают внимание, чем текстовое описание. Схема метро стала удобнее для прочтения пассажирами — для этого пересадочные станции с одинаковыми названиями отмечают в форме общего круга.
Каждому выходу из метро, с МЦК и МЦД присвоен свой номер. Это помогает ориентироваться, если пассажир не знает расположения улиц. Названия улиц также нанесены на указатели. Кроме того, присутствуют и обозначения знаковых мест рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. На элементах навигации указаны общепринятые названия достопримечательностей, культурных и социальных учреждений, например «Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева».