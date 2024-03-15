Навигационные указатели в едином стиле установили на всех станциях метро, МЦК и МЦД

Каждому выходу из метро, с МЦК и МЦД присвоен свой номер. Это помогает ориентироваться, если пассажир не знает расположения улиц. Названия улиц также нанесены на указатели. Кроме того, присутствуют и обозначения знаковых мест рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. На элементах навигации указаны общепринятые названия достопримечательностей, культурных и социальных учреждений, например «Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева».