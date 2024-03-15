Автобусов станет меньше в Шымкенте

Как следует из объявления местных властей, заправочная станция, которая снабжала газом городские регулярные автобусные маршруты, была временно отключена от электроснабжения «из-за технических проблем».
«В связи с этим сегодня в вечернее время количество общественного транспорта на регулярных маршрутах может уменьшиться. Приносим извинения за временные неудобства. Также просим заранее спланировать маршруты в городе».
13 марта 2024 года аким Габит Сыздыкбеков обратился к жителям Шымкента. Он напомнил, что в городе выпали обильные осадки в виде дождя сверх нормы, в результате чего оказались подтопленными дворовые территории и жилые дома.