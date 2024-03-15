Выращенного в Калининграде угря хотят выпускать в Финский залив и Ладогу

Хочу сказать спасибо Илье Васильевичу [Шестакову] (глава Росрыболовства, — прим. Калининград.Ru). Он нас поддержал, и у нас теперь появится возможность осуществлять компенсационные выпуски рыбы за ущербы, которые наносятся нашему рыбохозяйственному комплексу. Выпускать угря, который выращивается у нас в Калининграде, и в Финский залив, и в Ладогу, и в другие водные объекты. Для нас этот тоже дополнительная мера [поддержки] со стороны Росрыболовства, — подчеркнул глава региона.