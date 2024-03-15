Выращенного в Калининграде угря хотят выпускать в Финский залив и Ладогу

Калининградского угря планируют выпускать в Финский залив, Ладожское озеро и другие водоёмы. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на панельной сессии «Рыбохозяйственный комплекс: вчера, сегодня, завтра» на ВДНХ.
Хочу сказать спасибо Илье Васильевичу [Шестакову] (глава Росрыболовства, — прим. Калининград.Ru). Он нас поддержал, и у нас теперь появится возможность осуществлять компенсационные выпуски рыбы за ущербы, которые наносятся нашему рыбохозяйственному комплексу. Выпускать угря, который выращивается у нас в Калининграде, и в Финский залив, и в Ладогу, и в другие водные объекты. Для нас этот тоже дополнительная мера [поддержки] со стороны Росрыболовства, — подчеркнул глава региона.
Программа зарыбления угрём в Калининградской области началась в 2022 году. Стекловидную личинку завозят из Великобритании. За два года в Калининградский залив выпустили почти четыре миллиона личинок. В 2024-м начнут зарыблять Куршский. В перспективе региональные власти планируют заместить импорт угря из Китая.
«В этом году у нас начнётся уже товарное производство угря. Хочу расстроить тех, кто любил есть калининградского угря. Настоящего калининградского угря ловится в год 15 тонн. Потребление Калининградской области, куда входят и туристы, — 400 тонн. Китайский угорь под видом калининградского покупался и потреблялся многие десятки лет. Ситуацию мы эту исправим».
В 2022 году компания «Гудфиш» открыла рыбоводный комплекс по выращиванию до шести миллионов штук молоди угря. Часть рыбы пойдёт на продажу.