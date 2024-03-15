Силовики обыскали квартиру пермского активиста

«Когда я прибыл в штаб-квартиру, то все было раскурочено, — написал господин Галицкий. — Нашли кучу всякой старинной агитации… Чего за много лет тут не скинули в кладовку. Изъяли компьютер и телефон. Никакого экстремизма там нет, но я не разблокировал их — я то считаю всю свою переписку обычной, а может у кого-то более строгое отношение к приватности… Меня больше всего удивило, что все эти сотрудники ФСБ вообще ничего про меня не знали… Завтра иду на допрос как свидетель по делу Ухова (признан иностранным агентом), как я понимаю. Я не скрывал, что мы с ним давно знакомы, но после его отъезда контактировать перестали…».



Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера силовики приехали с обысками к активистам Артему Файзуллину, Елене Гусевой и Ирине Ляшенко и пермскому политологу Виталию Ковину (признан иностранным агентом). По данным СМИ, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении оппозиционера Сергея Ухова (признан иностранным агентом).