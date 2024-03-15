Названы самые аварийные участки на федеральных трассах Кубани

На трассах ФКУ УПРДОР «Черноморье» по итогам 2023 года было зафиксировано 32 очага аварийности, на трассе М-4 «Дон» — 7 очагов, на трассе «Тамань» — 5 очагов.

Чаще всего, отмечают в Госавтоинспекции, аварии происходят вне населенных пунктов.