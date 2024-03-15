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Названы самые аварийные участки на федеральных трассах Кубани

Больше всего ДТП происходит в зонах нерегулируемых перекрестков и в зоне кривых.

Госавтоинспекция Краснодарского края назвала самые аварийные участки федеральных дорог в регионе. В список включены 44 места концентрации ДТП. Больше всего дорожных аварий регистрируется на дорогах ФКУ УПРДОР «Черноморье», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На трассах ФКУ УПРДОР «Черноморье» по итогам 2023 года было зафиксировано 32 очага аварийности, на трассе М-4 «Дон» — 7 очагов, на трассе «Тамань» — 5 очагов.
Чаще всего, отмечают в Госавтоинспекции, аварии происходят вне населенных пунктов.

В рейтинге дорог по количеству участков, провоцирующих ДТП, вне территорий муниципалитетов лидируют:

  • автодорога Р-17 «Кавказ» — 10 очагов;
  • А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» — 7 очагов;
  • А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия» — 7 очагов;
  • М4 «ДОН» — 7 очагов;
  • А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь» — 5 очагов.

В Госавтоинспекции Кубани изучили обстоятельства возникновения аварий в связи с дорожно-транспортной ситуацией и выработали решения, которые помогут снизить количество ДТП. Среди предлагаемых мер — установки информационных щитов, предупреждающих автомобилистов об опасных участках, сигнальных столбиков, камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

ГИБДД