Названы самые аварийные участки на федеральных трассах Кубани

Госавтоинспекция Краснодарского края назвала самые аварийные участки федеральных дорог в регионе. В список включены 44 места концентрации ДТП. Больше всего дорожных аварий регистрируется на дорогах ФКУ УПРДОР «Черноморье», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На трассах ФКУ УПРДОР «Черноморье» по итогам 2023 года было зафиксировано 32 очага аварийности, на трассе М-4 «Дон» — 7 очагов, на трассе «Тамань» — 5 очагов.
Чаще всего, отмечают в Госавтоинспекции, аварии происходят вне населенных пунктов.
В рейтинге дорог по количеству участков, провоцирующих ДТП, вне территорий муниципалитетов лидируют:
- автодорога Р-17 «Кавказ» — 10 очагов;
- А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» — 7 очагов;
- А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия» — 7 очагов;
- М4 «ДОН» — 7 очагов;
- А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь» — 5 очагов.
В Госавтоинспекции Кубани изучили обстоятельства возникновения аварий в связи с дорожно-транспортной ситуацией и выработали решения, которые помогут снизить количество ДТП. Среди предлагаемых мер — установки информационных щитов, предупреждающих автомобилистов об опасных участках, сигнальных столбиков, камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.