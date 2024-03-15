В жилых домах столицы установят 250 подъемников для маломобильных граждан

Все возводимые в Москве новые дома приспособлены для маломобильных горожан, в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Для этого необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства, заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется. Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе.