В жилых домах столицы установят 250 подъемников для маломобильных граждан

250 подъемных платформ установят в многоквартирных домах столицы, где проживают маломобильные граждане. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Оборудование подъездов специальными подъемными платформами — важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году планируем установить 250 таких конструкций в подъездах жилых домов. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе», — отметил Петр Бирюков.
Платформы установят во всех административных округах, больше всего — в Южном (53), Юго-Западном (43), Северо-Восточном (36) и Юго-Восточном (28).
По словам заммэра, если размер и технические условия подъезда позволяют, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам — конструкциям, похожим на мини-лифты и способным преодолевать расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуют подъемник наклонного типа — компактная установка монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу. В сложенном виде она не мешает проходу.
Все возводимые в Москве новые дома приспособлены для маломобильных горожан, в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Для этого необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства, заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется. Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом административном округе.
Кроме этого, при монтаже платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды: оборудуют пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, подключают системы визуального и диспетчерского контроля.
С 2011 по 2023 год в столичных подъездах установили почти две тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.