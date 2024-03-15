Хабаровский музей на свое 130-летие организует «Ночной экспресс» (12+)

В краевом минкульте отметили, что акция подойдет для тех, кто не успел попасть на экскурсию в фонды, пропустил интересную лекцию или просто хочет пройти подобный маршрут при меньшем скоплении людей. Перед гостями выступит группа «Поль Бемоль» и Ко, будут организованы экскурсии в фонды и по историческим экспозициям, скетч-экскурсия, мастер-классы, увлекательные семейные игры «Царь-рыба», «Птичьи хлопоты» и «Ты — охотник, я — рыбак» и другие. Ознакомиться с программой события можно на сайте музея. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посетить «Ночной экспресс». Для этого нужно купить билеты по «Пушкинским картам».