В Новосибирске построят здание пожарной части у нового ЛДС за полмиллиарда рублей

Соответствующие торги появились на сайте госзакупок.
Стоимость контракта составила 534,3 млн рублей. Из них более 17 миллионов рублей направят на проектные и изыскательские работы, 517 миллионов рублей — на строительство объекта. Часть планируется разместить на ул. Немировича-Данченко, 162а.
Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместятся административные помещения, инженерно-технические, для хранения техники, а также место техобслуживания с осмотровой канавой. Кроме того, победителю торгов необходимо оборудовать посты ГДЗС, служебные склады.
Подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию до 1 июля. Построить пожарно-спасательную часть должны до 20 декабря 2024 года.
Ранее МК в Новосибирске писал, что с генподрядчика ЛДС «Элинальфа» в Новосибирске требуют взыскать в суде более 10 млрд рублей. Компанию хотят обанкротить.