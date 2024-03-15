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В Новосибирске построят здание пожарной части у нового ЛДС за полмиллиарда рублей

Минстрой Новосибирской области планирует возвести рядом с новым ледовым дворцом пожарную часть.
Источник: Правительство Новосибирской области

Соответствующие торги появились на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 534,3 млн рублей. Из них более 17 миллионов рублей направят на проектные и изыскательские работы, 517 миллионов рублей — на строительство объекта. Часть планируется разместить на ул. Немировича-Данченко, 162а.

Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместятся административные помещения, инженерно-технические, для хранения техники, а также место техобслуживания с осмотровой канавой. Кроме того, победителю торгов необходимо оборудовать посты ГДЗС, служебные склады.

Для строительства предоставят участок площадью 16,8 тыс. кв. м. В пожарной части будут состоять 84 сотрудника. На смену в сутки будут выходить 18 спасателей.

Подрядчик должен подготовить проектно-сметную документацию до 1 июля. Построить пожарно-спасательную часть должны до 20 декабря 2024 года.

Ранее МК в Новосибирске писал, что с генподрядчика ЛДС «Элинальфа» в Новосибирске требуют взыскать в суде более 10 млрд рублей. Компанию хотят обанкротить.

строительство