Как влияет движение «чайлдфри» на демографию Казахстана

«Детализация данных позволяет только вычленить из таких семей супружеские пары, в которых жене или мужу еще не исполнилось 30 лет. В 2021 году таких домохозяйств в Казахстане насчитывалось 92,9 тысячи. Это в два раза больше, чем было в период предыдущей национальной переписи», — говорится в материале.