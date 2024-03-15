Убийство 30-летней давности раскрыли полицейские в Тайшете

В Тайшете полицейские раскрыли убийство 30-летней давности. Во время предварительного расследования установили, что неизвестный застрелил мужчину из охотничьего ружья. От ранения 34-летний потерпевший скончался на месте происшествия. В 1994 году следователи приостановили уголовное дело, потому что преступника установить не удалось, но недавно подозреваемый был найден. Об этом сообщают в СУ СК России по Иркутской области.