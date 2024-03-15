В Новосибирске к проекту городской электрички приступят в 2025 году

В Новосибирске РЖД приступит к реализации проекта городской электрички в следующем году.
Наш город включен федеральную программу «Мобильный город», которая финансируется Фондом национального благосостояния. Проект городской электрички оказался самым дорогим для железнодорожников. При этом прирост пассажиров в Новосибирске один из самых больших.
Его судьбой поинтересовался депутат Госдумы от Новосибирской области, член СРЗП Александр Аксененко. В РЖД указали, что кроме Новосибирска в программу входят еще шесть регионов.
«И Новосибирск вместе с Екатеринбургом вынесены по срокам реализации за 2025-й год», — ответили на вопрос депутата.