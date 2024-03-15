Ещё больше хабаровчан обеспечат газом по поручению Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию уделил большое внимание вопросу газификации страны. Отдельно в своей речи российский лидер выделил субъекты Крайнего Севера и Дальнего Востока, где газ востребован из-за специфики климата. Какие поручения дал Президент, насколько регион обеспечен «голубым топливом» и кто имеет право подключить его на льготной основе, рассказывает «АиФ-Дальинформ» в новом выпуске рубрики «Президентский дайджест».

В перечень регионов, жителей которых по решению Владимира Путина продолжат подключать к газу, вошли республики Бурятия и Якутия, Мурманская, Амурская и Еврейская автономная области, а также Хабаровский, Приморский, Камчатский и Забайкальский края. Как рассказал «АиФ-Дальинформ» исполняющий обязанности замминистра энергетики края Евгений Берёза, в прошлом году регион показал хорошие результаты по догазификации населённых пунктов, в том числе благодаря помощи федерального центра.

«В рамках реализации мероприятий по догазификации в 2023 году принято 4442 заявки, заключено 3330 договоров и выполнено 586 подключений. Мерами социальной поддержки в 2023 году воспользовались 86 жителей края. 50 человек воспользовались мерами краевой поддержки, 36 — федеральной», — привёл статистику эксперт.

Технические возможности подключений новых потребителей в городе Хабаровске создаёт ПАО « Газпром ». Как отметил и.о. замминистра, на сегодняшний день начаты предпроектные работы по реконструкции газораспределительных станций ГРС-1 Ильинка и ГРС-3 Березовка. Завершено проектирование газопровода, газоотвода и ГРС Горький, ведется проектирование трёх межпоселковых газопроводов. Кроме того, определены подрядчики и выполняются подготовительные работы к строительству шести межпоселковых газопроводов для обеспечения природным газом 10 населенных пунктов:

Другое значимое поручение Владимира Путина — расширить программу социальной догазификации, включив в неё садоводческие товарищества. Как отметил Евгений Берёза, это станет хорошей возможностью для дачников улучшить качество отопления в свои домах: «Ранее условия программы газификации предусматривали прокладку сетей газораспределения только до границ территории садоводческих товариществ, а уже внутри них жители должны были сами проводить сети распределения до своих участков».

Благодаря подключению к газу новых потребителей и строительству новых мощностей, подчеркнул Президент, появится возможность расширить программу социальной газификации. Сейчас некоторые категории жителей края могут воспользоваться федеральной субсидией в размере 100 тысяч рублей и краевой в размере 150 тысяч рублей. В число льготников входят участники ВОВ и СВО, инвалиды и ветераны боевых действий и члены их семей, многодетные семьи и малоимущие граждане — подробнее о том, кому положены выплаты, можно узнать по ссылке. Список хабаровчан, имеющих право подключить газ на льготных условиях, существенно увеличился за последние годы.