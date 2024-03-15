Ещё больше хабаровчан обеспечат газом по поручению Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию уделил большое внимание вопросу газификации страны. Отдельно в своей речи российский лидер выделил субъекты Крайнего Севера и Дальнего Востока, где газ востребован из-за специфики климата. Какие поручения дал Президент, насколько регион обеспечен «голубым топливом» и кто имеет право подключить его на льготной основе, рассказывает «АиФ-Дальинформ» в новом выпуске рубрики «Президентский дайджест».
В перечень регионов, жителей которых по решению Владимира Путина продолжат подключать к газу, вошли республики Бурятия и Якутия, Мурманская, Амурская и Еврейская автономная области, а также Хабаровский, Приморский, Камчатский и Забайкальский края. Как рассказал «АиФ-Дальинформ» исполняющий обязанности замминистра энергетики края Евгений Берёза, в прошлом году регион показал хорошие результаты по догазификации населённых пунктов, в том числе благодаря помощи федерального центра.
«В рамках реализации мероприятий по догазификации в 2023 году принято 4442 заявки, заключено 3330 договоров и выполнено 586 подключений. Мерами социальной поддержки в 2023 году воспользовались 86 жителей края. 50 человек воспользовались мерами краевой поддержки, 36 — федеральной», — привёл статистику эксперт.
Технические возможности подключений новых потребителей в городе Хабаровске создаёт ПАО «Газпром». Как отметил и.о. замминистра, на сегодняшний день начаты предпроектные работы по реконструкции газораспределительных станций ГРС-1 Ильинка и ГРС-3 Березовка. Завершено проектирование газопровода, газоотвода и ГРС Горький, ведется проектирование трёх межпоселковых газопроводов. Кроме того, определены подрядчики и выполняются подготовительные работы к строительству шести межпоселковых газопроводов для обеспечения природным газом 10 населенных пунктов:
село Селихино,
село Даппы.
посёлок Парин,
село Гайтер,
село Большая Картель.
село Князе-Волконское,
село Благодатное,
село Мирное,
село Тополево,
посёлок Известковый.
Ещё в 31 удалённом населённом пункте края будет проведена автономная газификация частных хозяйств. В рамках проекта используют 19 систем приёма, хранения и разгазификации природного газа Амурском, Солнечном, Комсомольском, Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском и Полины Осипенко муниципальных районах.
Другое значимое поручение Владимира Путина — расширить программу социальной догазификации, включив в неё садоводческие товарищества. Как отметил Евгений Берёза, это станет хорошей возможностью для дачников улучшить качество отопления в свои домах: «Ранее условия программы газификации предусматривали прокладку сетей газораспределения только до границ территории садоводческих товариществ, а уже внутри них жители должны были сами проводить сети распределения до своих участков».
«В настоящее время потребителями “голубого топлива” в крае являются большая энергетика, коммунальные объекты и бытовые потребители. Владимир Путин неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что газовая отрасль и стартовавшая в 2021 году в субъектах Российской Федерации программа социальной газификации является приоритетной в развитии экономики и создании условий для комфортного проживания населения. Верю, что все поставленные Президентом цели и задачи будут выполнены, и газификация Хабаровского края неизбежно завершится планомерно и в срок», — заключил собеседник «АиФ-Дальинформ».