Холод заглянул ненадолго. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Погода последних дней показала, что март по погодным условиям — самый коварный месяц. Еще вчера по всем центральным районам республики шел снег, а сегодня с утра ярко светит солнце. Холодная воздушная масса, которая 14 марта вызвала резкое похолодание по всем областям Узбекистана, быстро уходит с территории республики, и температура воздуха будет повышаться.
По большей части территории страны сухая и малооблачная погода сохранится и в выходные дни. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области в воскресенье 17 марта местами возможен небольшой дождь. В отдельных регионах республики может быть усиление ветра до 15−18 метров в секунду.
Сегодня во второй половине дня температура будет в пределах 8−13 градусов тепла, а в воскресенье днем воздух прогреется до 15−20 градусов тепла.
В ночь с субботы на воскресенье местами по республике еще сохранятся небольшие морозы, а в воскресенье температура и в ночные часы повысится до 2−7 градусов тепла. Ночью и утром местами туман.
В горах сегодня и в выходные дни без осадков. Сохраняется лавинная опасность.
Ташкент
В столице
Температура сегодня днем 9−11 градусов тепла, в субботу ночью 0−2 градусов мороза, днем — 13−15 градусов тепла.
В воскресенье ночью — 2−4 градусов тепла, днем — 16−18 градусов тепла.