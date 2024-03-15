Холод заглянул ненадолго. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Погода последних дней показала, что март по погодным условиям — самый коварный месяц. Еще вчера по всем центральным районам республики шел снег, а сегодня с утра ярко светит солнце. Холодная воздушная масса, которая 14 марта вызвала резкое похолодание по всем областям Узбекистана, быстро уходит с территории республики, и температура воздуха будет повышаться.