Весна в Хабаровский край придёт только на следующей неделе

— Преобладающий фон температур по краю ночью −7…-12 градусов, в северных районах и горах −12…-20 градусов, — рассказала нашему изданию начальник Хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева. — Самый теплый день будет в субботу, на юге воздух прогреется от 0 до +5, на севере от-1…-6 градусов, а вот в воскресенье станет немного прохладнее. Даже в южных районах будут наблюдаться слабо отрицательные температуры. Но это естественные колебания для этого времени года. В Хабаровске 16 и 17 марта осадки маловероятны, ночные температуры — 8…-10 градусов, днем в субботу −1…+1, а воскресенье −2…-4 градуса. Ветер умеренный 5−10 метров в секунду. По-настоящему потеплеет у нас только после 20 марта. Синоптики говорят, что теперь весна приходит в Хабаровский край на неделю раньше обычного, но, очевидно, этот год станет исключением. Она придет, как и в прежние годы, после 23 марта.