Весна в Хабаровский край придёт только на следующей неделе

Климатическая весна, которую мы все так ждем, придет к Хабаровский край только на следующей неделе. Тогда среднесуточная температура преодолеет, наконец, температурный рубеж в −5 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
А пока в выходные на большей территории Хабаровского края будет преобладать погода без осадков, за исключением северных районов, расположенных на Охотском побережье. Там ожидается снег и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
— Преобладающий фон температур по краю ночью −7…-12 градусов, в северных районах и горах −12…-20 градусов, — рассказала нашему изданию начальник Хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева. — Самый теплый день будет в субботу, на юге воздух прогреется от 0 до +5, на севере от-1…-6 градусов, а вот в воскресенье станет немного прохладнее. Даже в южных районах будут наблюдаться слабо отрицательные температуры. Но это естественные колебания для этого времени года. В Хабаровске 16 и 17 марта осадки маловероятны, ночные температуры — 8…-10 градусов, днем в субботу −1…+1, а воскресенье −2…-4 градуса. Ветер умеренный 5−10 метров в секунду. По-настоящему потеплеет у нас только после 20 марта. Синоптики говорят, что теперь весна приходит в Хабаровский край на неделю раньше обычного, но, очевидно, этот год станет исключением. Она придет, как и в прежние годы, после 23 марта.
По народным поверьям, к 16 марта пробуждается медведь и выходит из своей берлоги. Поэтому в лес не ходили, боясь встретиться с косолапым. После спячки медведи голодные и могут быть агрессивными.
Самое время и грачам возвращаться домой. А уж если грач прилетел, наступила настоящая весна! В день Герасима-грачевника 17 марта пекли хлеб в виде этой птицы. Люди верили, что так они ускорят приход весны.