В Калининградской области модернизировали «Систему-112»

В Калининградской области модернизацию прошла «Система-112», ее перевели на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Появилась техническая возможность при помощи подсистемы «КАМИ-ГИС» искать людей на местности.
В «Систему-112» включили информацию об указателях, расположенных в лесах для помощи заблудившимся, а также информацию о километровых столбах на федеральных и региональных трассах.
Отмечается, что специалисты повысили квалификацию и прошли курс переподготовки.
На номер 112 можно звонить с любого телефона, даже если на счету нет денег.