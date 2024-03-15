Сколько рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ, 15 мар — Sputnik. Десятки рейсов на прилет и вылет по-прежнему задерживаются в Международном аэропорту Алматы. Сотни возмущенных пассажиров задают вопросы как представителям воздушной гавани, так и авиакомпаниям-перевозчикам, но четкого ответа о времени вылета получить не могут.
Согласно онлайн-табло Международного аэропорта Алматы, в данный момент на вылет задерживаются 18 рейсов, а на прилет — 29.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, проблема связана с тем, что, после стабилизации метеорологической обстановки службы аэропорта возобновили обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой, и в первую очередь обслуживают самолеты, рейсы которых были задержаны ранее.
«В связи с тем, что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест», — отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что в работе задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены.
Также в Международном аэропорту Алматы опровергли ранее появившуюся информацию о нехватке трапов, заявив, что в работе задействована вся подобная техника.