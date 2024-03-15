Сколько рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ, 15 мар — Sputnik. Десятки рейсов на прилет и вылет по-прежнему задерживаются в Международном аэропорту Алматы. Сотни возмущенных пассажиров задают вопросы как представителям воздушной гавани, так и авиакомпаниям-перевозчикам, но четкого ответа о времени вылета получить не могут.