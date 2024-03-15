Вскрытие убитого бычка помогло оправдать тигра в Приморье

Детективную историю с убийством бычка удалось раскрыть в Приморском крае — вскрытие показало, что тигр не виновен, сообщили в Telegram-канале центра «Амурский тигр».
В Хасанском районе Приморья разыгралась драма: в селе Овчинниково обнаружили мёртвого бычка. Подозреваемым был тигр, однако его следов рядом не обнаружили. Раны на теле в области шеи не казались характерными для хищника.
Инспектор не стал делать поспешных выводов и провёл вскрытие. Выяснилось, что причиной смерти бычка стало огнестрельное ранение. На место происшествия вызвали полицию, а тигра оправдали.