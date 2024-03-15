В Екатеринбурге перестал работать портал «Госуслуг» в первый день выборов

Жители Екатеринбурга массово жалуются на сбой в работе портала «Госуслуг». Это произошло в первый день выборов президента России. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали читатели.
— Зайти в приложение или на сайте невозможно. Пишет: «Введите код заново, если проблема сохранится, зайдите позже», — поделился горожанин Евгений.
Также екатеринбуржцам выдают ошибку подключения, «Вход недоступен» или просто пустую страницу. Однако есть и горожане, у которых «Госуслуги» продолжают работать в штатном режиме.
Ранее в Свердловской области жители жаловались на сбой в работе приложения в период записи детей в лагерь. Инцидент даже прокомментировали в региональном Минобре.
— Действительно, на федеральной площадке госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно, — рассказали в Министерстве образования Свердловской области.