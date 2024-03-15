Массовая задержка рейсов в Алматы: во FlyArystan выступили с заявлением

В пресс-службе FlyArsytan в Telegram рассказали, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов перенесли на 15 марта. Из-за этого продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов. В авиакомпании сообщили, что пассажирам задержанных рейсов предоставили напитки и питание, а также расселение в гостинице в зависимости от времени задержки рейса. Наряду с этим людей оповещают по WhatsApp и адресу электронной почты, указанным при приобретении билета. Проверять текущий статус рейса можно в приложении FlyArystan и на сайте FlyArystan.com.