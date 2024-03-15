На улице Ломоносова транспорт пустили в объезд из-за огромного котлована

В Калининграде в районе улицы Ломоносова продолжаются ремонтные работы, стартовал второй этап. Сейчас прокладывают канализацию, сети водоснабжения. На участке от дома № 3 до дома № 7 на Ломоносова вырыт большой котлован.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, транспорт пустили в объезд, меняется схема движения автобусов.
Автобусы № 27 и 28 едут по ул. Осенней, во дворах до ул. Ломоносова, по ул. Марш. Борзова и далее в обратном направлении согласно существующим схемам движения.
Маршруты № 26 и 88 едут по Советскому проспекту и далее по существующим схемам.
Отмечается, что в ближайшие две недели проехать по участку ул. Ломоносова от Борзова до Советского проспекта не получится даже на личных авто.