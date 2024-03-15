Тепло придет в Казахстан

Согласно прогнозу, в предстоящие трое суток на западе, северо-западе, в конце недели на востоке Казахстана, 17—18 марта в Кызылординской области, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки; сильные осадки, в виде дождя и снега прогнозируются 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, сильный дождь днем 16, сутки 17 марта в Мангистауской области. Погода без осадков установится 16—17 марта в Туркестанской области, 17—18 марта — в северных, юго-восточных и центральных областях страны, 18 марта — на востоке Казахстана. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке, в центре низовая метель.