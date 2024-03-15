В Хабаровском крае стартовала викторина «Всейсемьёй27»

В Хабаровском крае началась регистрация участников викторины «Всейсемьей27» для розыгрыша подарков, среди которых автомобиль и 30 000 сертификатов в интернет-магазин OZON. С самого утра открылись более 700 пунктов проведения акции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Регистрация участников проходит во всех населенных пунктах Хабаровского края. Всего в проекте задействовано 1850 волонтеров, которые помогают правильно заполнить анкету и подсказывают дальнейшие действия.
Также волонтеры вручают молодежи в возрасте от 18 до 35 лет бесплатный билет в кино. А каждому пенсионеру — транспортную карту на 10 поездок.
Напомним, Викторина приурочена к году Семьи в России и проходит под эгидой федерального проекта «Всей семьей», который очень полюбился хабаровчанам. Викторина проводится в целях укрепления института семьи и традиционных ценностей. Правила очень просты — ответив на несколько несложных вопросов любой житель Хабаровского края, достигший 18 лет, имеет реальную возможность получить главный подарок — современный автомобиль.
Кроме того, для участников розыгрыша приготовлены 30 000 подарочных сертификатов номиналом от 1000 до 4000 рублей. Организаторы подчеркивают — чем больше членов семьи принимают участие, тем больше шансов на выигрыш.
У викторины есть свой собственный сайт — www.всейсемьей27.рф, а также работает горячая линия — 8 (800) 101 59 18.