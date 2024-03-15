В Хабаровском крае стартовала викторина «Всейсемьёй27»

Также волонтеры вручают молодежи в возрасте от 18 до 35 лет бесплатный билет в кино. А каждому пенсионеру — транспортную карту на 10 поездок.



Напомним, Викторина приурочена к году Семьи в России и проходит под эгидой федерального проекта «Всей семьей», который очень полюбился хабаровчанам. Викторина проводится в целях укрепления института семьи и традиционных ценностей. Правила очень просты — ответив на несколько несложных вопросов любой житель Хабаровского края, достигший 18 лет, имеет реальную возможность получить главный подарок — современный автомобиль.