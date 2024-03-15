Жители Новосибирской области пришли на выборы с собаками и кошками

В Татарском районе кот Мурзик уже стал звездой участка № 953. А в Октябрьском районе 85-летняя Лидия Андреевна Большанина голосует вместе со своей собакой Шерлоком. Свой выбор она пришла сделать на участок № 2042.
Напомним, выборы президента РФ продлятся 3 дня, с 15 по 17 марта. Прийти на них можно с 8:00 до 20:00.
Тем временем в Новосибирске депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов проголосовал на выборах президента России. Он пришел 15 марта на участок № 1729 в Ленинском районе.
Ранее МК в Новосибирске писал, что 91-летняя Татьяна Панькова из села Остяцк в Северном районе Новосибирской области, оказалась в первых рядах на избирательном участке.