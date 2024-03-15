Туристический поезд «Сочи» запустят в Абхазию

Жители и гости Кубани смогут совершить путешествие в Абхазию. Сезон будет длиться с 1 мая по 7 октября 2024 года.
Одной из особенностей данного поезда является его интерьер. Оформление вагонов подражает стилю 70−80-х годов 20 века. Это позволяет погрузиться в атмосферу тех времен.
«Пограничные и таможенные формальности на российско-абхазской границе пройдут для вас незаметно, с комфортом и точно по времени», — уточнили в компании.
Однако самое удивительное и захватывающее приключение ждет пассажиров в обзорном открытом вагоне, который входит в состав поезда и курсирует по маршруту «Цандрыпш-Гагра-Цандрыпш». Во время путешествия в этом вагоне можно насладиться прекрасными видами абхазской природы.
Во время поездки предусмотрены остановки. Среди них: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш.