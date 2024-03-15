Туристический поезд «Сочи» запустят в Абхазию

Однако самое удивительное и захватывающее приключение ждет пассажиров в обзорном открытом вагоне, который входит в состав поезда и курсирует по маршруту «Цандрыпш-Гагра-Цандрыпш». Во время путешествия в этом вагоне можно насладиться прекрасными видами абхазской природы.



Во время поездки предусмотрены остановки. Среди них: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрыпш.