Где снять квартиру в Новосибирске: рейтинг апартаментов для красноярцев

Отправляясь в командировку или, к примеру, в туристическую поездку в Новосибирск, красноярцам стоит заранее изучить предложения квартир, которые сдают посуточно. Издание Сиб.фм на основе данных сервиса Суточно.ру составило топ лучших апартаментов, которые можно арендовать на 24 часа и больше.
Бизнес-класс на набережной
Тем, кто приехал в столицу Сибири на автомобили, стоит присмотреться к двухкомнатной квартире в ЖК «Михайловский». Гостей города привлечет возможность арендовать место в паркинге.
Первое место в топе квартира заслужила за вежливость и отзывчивость хозяина квартиры, чистоту и уют. Заселение тоже происходит вовремя.
«Все фото соответствуют, в квартире чисто и уютно. Огромный плюс — возможность арендовать место в паркинге. Собственник всегда на связи, отвечает на вопросы. В квартире теплый пол на балконе — дети очень оценили», — говорится в одном из 12 положительных отзывов. Его написала Анна, которая совсем недавно, в марте 2024 года снимала здесь квартиру.
Для некоторых арендаторов важен вид, который открывается из окон. Судя по объявлению, на лоджии — панорамные окна с красивым видом на Обь. Плюс — рядом Михайловская набережная. А еще в квартире есть детский уголок, дополнительная обеденная зона, спальное место на лоджии и премиум-техника в квартире.
Апартаменты на Кирова
Этот объект — еще один обладатель 12 положительных отзывов. Апартаменты в ЖК Richmond привлекают арендаторов близостью к метро, кофейне, супермаркету.
«Чисто, тихо, красиво, прекрасный закрытый двор. Хозяин всегда на связи. Рекомендую», — написала одна из арендаторов Наталья.
В объявлении сказано, что кухня совмещена с гостиной, есть отдельная спальня. Установлена дорогая техника и мебель. Клиентам с детьми хозяин предоставляет кровать-манеж. Также, сняв квартиру, можно смотреть два смарт-телевизора.
Комфорт-класс в центре
На третьем месте расположилась однокомнатная квартира в центре города на улице Романова. Многие оценили соответствие цены и качества, чистоту и уют в квартире.
Апартаменты находятся на 16 этаже элитного дома. Из окна открывается красивый вид на центр Новосибирска. Гости города оценят близость к Центральному парку, ТЦ «Аура», Новосибирскому театру оперы и балета (НОВАТ), станции метро «площадь Ленина».
Уютная квартира на Маркса
«Однушка» возле Ленинского рынка заняла 4 место. Отношение хозяйки к арендаторам отмечают в отзывах. Но и это не все достоинства:
«Квартира чистая, уютная, хорошее расположение, рядом есть все необходимое. Заезжали на двое суток и остались очень довольны», — написал один из арендаторов.
В объявлении указано, что квартира рассчитана на двух человек. В ней имеется все необходимое как из мебели, так и из техники.
Люкс возле аквапарка
Топ замыкает двухкомнатная квартира в микрорайоне «Ясный берег». В комментариях клиенты лаконично описывали чистоту и комфорт.
Это, судя по описанию, «люксовое» жилье. Здесь есть 4 спальных места — диван и кровать. Арендаторам доступна необходимая техника, предметы быта. Из окон видно и левый, и правый берег Новосибирска. Рядом — аквапарк.
Ранее сообщалось, что красноярский менеджер купила особняк бизнесмена и криминального авторитета Анатолия Быкова.