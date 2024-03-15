Где снять квартиру в Новосибирске: рейтинг апартаментов для красноярцев

«Все фото соответствуют, в квартире чисто и уютно. Огромный плюс — возможность арендовать место в паркинге. Собственник всегда на связи, отвечает на вопросы. В квартире теплый пол на балконе — дети очень оценили», — говорится в одном из 12 положительных отзывов. Его написала Анна, которая совсем недавно, в марте 2024 года снимала здесь квартиру.