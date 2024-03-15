Нижний Новгород выступит в роли «Столицы Масленицы» на ВДНХ в Москве 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информация, масштабное празднование Масленицы пройдет на выставке-форуме «Россия». Мероприятия пройдут на площадке «Универмаг “Россия” в павильоне № 75 на ВДНХ. Нижний Новгород выступит в роли “Столицы Масленицы” и организует большое количество мероприятий для посетителей.
Гости смогут принять участие в мастер-классах в городецкой и хохломской росписи, научиться созданию куклы-оберега, модных кокошников и сумок-шопперов в русском стиле.
В рамках гуляний организуют традиционные игры, тематические лекции. Также для гостей будет звучать музыка, а все желающие смогут отправить открытку родным и друзьям по «Масленичной почте».