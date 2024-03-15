Еще одно масштабное голосование началось в Свердловской области

Проголосовать можно будет в специальных пунктах, адреса которых есть на официальном сайте проекта национальныепроекты.рф/. Окажут помощь и проконсультируют по всем вопросам волонтеры, узнать которых можно по специальной брендированной экипировке. Каждый из них имеет гаджет с подключенным мобильным приложением «Волонтер ФКГС», где представлена вся информация с презентациями проектов. Всего в проекте задействовано 4,6 тыс. добровольцев.