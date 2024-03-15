Еще одно масштабное голосование началось в Свердловской области

Проголосовать можно будет в специальных пунктах, адреса которых есть на официальном сайте проекта национальныепроекты.рф/. Окажут помощь и проконсультируют по всем вопросам волонтеры, узнать которых можно по специальной брендированной экипировке. Каждый из них имеет гаджет с подключенным мобильным приложением «Волонтер ФКГС», где представлена вся информация с презентациями проектов. Всего в проекте задействовано 4,6 тыс. добровольцев.
"Мы не строим прогнозы, какие объекты станут победителями. Все площадки были выбраны свердловчанами. Я уверен, что это будут такие же прекрасные проекты, как были сделаны ранее, а для этого жители должны сказать свое слово, — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.
Напомним, во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства могут принять участие жители старше 14 лет, проживающие в муниципальных образованиях с численностью свыше 20 тыс. человек, а также на территории муниципалитетов, в состав которых входят города и моногорода. В Свердловской области это 55 муниципалитетов.