Жители Башкирии голосуют за благоустройство общественных территорий

Напомним, в ходе голосования жители сами определяют, какие парки, скверы, пешеходные зоны, набережные в их городах и селах нужно привести в порядок в первую очередь.
В Башкортостане в этом году на голосование будет представлено 216 объектов. Из них победителями станут 120 общественных территорий. Количество заявленных объектов в городах и районах разное: от двух до шести. В Уфе их — 18.
В пунктах для голосования работают волонтеры, которые помогут жителям выбрать ту или иную территорию. Всего в регионе трудится около 16 тысяч добровольцев. Адреса пунктов, по которым работают волонтеры, размещены на сайте национальныепроекты.РФ, а также на сайтах муниципалитетов.
«Я стала чувствовать, что могу помочь своему городу, чтобы он процветал и становился лучше. Да, я впервые принимаю участие в голосовании по выбору общественных территорий. Меня мотивирует то, что если я помогу собрать голоса, то у нас построят что-то новое и классное. Это радует и вдохновляет», — говорит волонтер Екатерина Гусак из Салавата.
Рузалия Бадертдинова из Татышлинский района участвует в проекте ФКГС третий год.
«Мне нравится быть частью тех приятных изменений, которые происходят в нашем селе благодаря этому проекту. Работаем вместе с дочкой, она уже 6 год занимается волонтерством. В рамках проекта активно информируем жителей о возможностях, которые открывает голосование. Мы с гордостью посещаем те места, которые обустроены в рамках ФКГС. Я и своим младшим детям рассказываю об этом. Быть волонтером ФКГС — это быть частью масштабных преобразований», — говорит Рузалия.
С каждым годом жители Башкортостана показывают все большую активность при выборе общественных пространств. В первом онлайн-голосовании, проведенном в 2021 году, приняли участие 387 тысяч жителей Башкортостана, в 2022 году — уже более 560 тысяч человек, в 2023 году — 760 тысяч человек.
«Сейчас вся страна активно выбирает общественные территории для благоустройства в следующем году. Такая общественная вовлеченность выводит нас за пределы своих квартир, что очень важно. Жители начинают по-другому относиться к своему городу и селу, налаживаются какие-то новые коммуникации. Кроме того, считаю, что благоустройство — инвестиция в будущее. Благоустроенные территории улучшают качество нашей жизни, подталкивают развитие бизнеса, привлекают туристов. Да и квартирам с видом на парк всегда отдается предпочтение. Уважаемые жители республики, участвуйте в голосовании, меняйте картинку за окном. Окружающее нас пространство влияет на наше самоощущение», — обратилась к жителям Башкирии министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
При отборе объектов, подлежащих благоустройству в городах и населенных пунктах, учитывается мнение жителей. При обсуждении проектов рассматривается и их функциональное наполнение. После этого к работе приступают проектировщики, благодаря которым каждая территория приобретает эксклюзивный вид. Создается неповторимая архитектура, атмосфера комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.
Напомним, по решению президента реализация этого масштабного проекта продлена до 2030 года. В целом по России за шесть лет благоустроят более 30 тысяч общественных пространств. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере будет направлено 360 млрд рублей.
За последние пять лет в Башкирии проведена масштабная работа по благоустройству общественных территорий. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 683 общественных территорий на общую сумму 7 млрд рублей.