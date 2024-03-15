Жители Башкирии голосуют за благоустройство общественных территорий

«Сейчас вся страна активно выбирает общественные территории для благоустройства в следующем году. Такая общественная вовлеченность выводит нас за пределы своих квартир, что очень важно. Жители начинают по-другому относиться к своему городу и селу, налаживаются какие-то новые коммуникации. Кроме того, считаю, что благоустройство — инвестиция в будущее. Благоустроенные территории улучшают качество нашей жизни, подталкивают развитие бизнеса, привлекают туристов. Да и квартирам с видом на парк всегда отдается предпочтение. Уважаемые жители республики, участвуйте в голосовании, меняйте картинку за окном. Окружающее нас пространство влияет на наше самоощущение», — обратилась к жителям Башкирии министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.