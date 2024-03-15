Красноярцев приглашают на фотоквест по историческому центру

«Форматы по типу фотоквеста стимулируют участников развивать художественное видение, помогают найти творческих единомышленников, которые разделяют интерес к истории и фотографии. А ещё квест привлечёт внимание молодёжи к архитектурным и историческим местам города. Всех юных любителей фото и видео мы приглашаем к нам в ИТ-центр, у нас есть клубы и объединения, где можно прокачать свои навыки, бесплатно попрактиковаться в съемке в фотостудии и на мероприятиях», — поделилась Анастасия Домнина, директор молодёжного ИТ-центра.