Красноярцев приглашают на фотоквест по историческому центру

Он пройдёт 23 марта по историческому центру столицы края. Старт в полдень.
Три команды стартуют из разных точек: от сквера и музея имени Василия Сурикова, а также от Дома кино. Чтобы получить кусочек карты и продвинуться по маршруту, участникам придётся отгадывать загадки, решать ребусы на время, а также фотографировать.
«Форматы по типу фотоквеста стимулируют участников развивать художественное видение, помогают найти творческих единомышленников, которые разделяют интерес к истории и фотографии. А ещё квест привлечёт внимание молодёжи к архитектурным и историческим местам города. Всех юных любителей фото и видео мы приглашаем к нам в ИТ-центр, у нас есть клубы и объединения, где можно прокачать свои навыки, бесплатно попрактиковаться в съемке в фотостудии и на мероприятиях», — поделилась Анастасия Домнина, директор молодёжного ИТ-центра.
«Мы считаем, что молодёжный фотоквест вдохновит молодое поколение на креативное самовыражение. Мы даём возможность узнать больше о Красноярске. Для практикующих фотографов это ещё и возможность пополнить своё портфолио крутыми кадрами», — рассказывает Анастасия Круглова, начальник отдела «Медиацентр» молодёжного центра информационных технологий.
Количество мест ограниченно. Чтобы принять участие в фотоквесте необходимо пройти онлайн-регистрацию. Организаторы квеста за день до начала свяжутся с участниками, определят команду и сообщат место встречи.
Все подробности можно узнать в группе молодежного ИТ-центра или по телефону: 291−33−16.