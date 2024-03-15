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В преддверии Навруза на столичных базарах организованы продуктовые ярмарки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В честь Навруза на нескольких рынках Ташкента организованы ярмарки продуктов питания по доступным ценам, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Пресс-служба столичного хокимията опубликовала список локаций, где можно посетить ярмарки:

Бектемирский район — продуктовый рынок «Куйлюк».

Мирабадский район — рынок «Мирабад» (Госпитальный).

Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок «Навруз» (ТТЗ).

Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок.

Алмазарский район — продуктовый рынок «Кара-камыш».

Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок.

Шайхонтохурский район — продуктовый рынок «Эски Жува».

Яшнабадский район — продуктовый рынок «Авиасозлар» (Кадышева).

Юнусабадский район — продуктовый рынки «Юнусобод» и «Олой».

Яккасарайский район — продуктовый рынок «Аския».

Чиланзарский район — продуктовый рынок «Чиланзар».

Продуктовые рынки будут работать и 21 марта. В праздничные дни на их территории также будут организованы культурные программы.

Напомним, что в предстоящие праздничные выходные из столицы в Самарканд, Карши и обратно будут курсировать дополнительные поезда Afrosiyob.