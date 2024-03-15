В преддверии Навруза на столичных базарах организованы продуктовые ярмарки

Пресс-служба столичного хокимията опубликовала список локаций, где можно посетить ярмарки:
Бектемирский район — продуктовый рынок «Куйлюк».
Мирабадский район — рынок «Мирабад» (Госпитальный).
Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок «Навруз» (ТТЗ).
Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок.
Алмазарский район — продуктовый рынок «Кара-камыш».
Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок.
Шайхонтохурский район — продуктовый рынок «Эски Жува».
Яшнабадский район — продуктовый рынок «Авиасозлар» (Кадышева).
Юнусабадский район — продуктовый рынки «Юнусобод» и «Олой».
Яккасарайский район — продуктовый рынок «Аския».
Чиланзарский район — продуктовый рынок «Чиланзар».
Продуктовые рынки будут работать и 21 марта. В праздничные дни на их территории также будут организованы культурные программы.
Напомним, что в предстоящие праздничные выходные из столицы в Самарканд, Карши и обратно будут курсировать дополнительные поезда Afrosiyob.