Границы Талгара решили изменить в Алматинской области

На основании совместного предложения талгарского районного маслихата и акимата Талгарского района алматинским областным маслихатом было принято решение изменить границы Талгара.
«Изменить границы (черты) города Талгара, включив в его черту части земель Кендалинского и Алатауского сельских округов общей площадью 853,1245 гектара согласно приложению к настоящему совместному решению алматинского областного маслихата и постановлению акимата Алматинской области», — говорится в постановлении ведомства.
Из пояснительной записки следует, что согласно решению маслихата Талгарского района от 28 июля 2023 года утвержден генеральный план города Талгара, согласно которому за счет увеличения площади города Талгара уменьшились площади сел Кендала и Акдала.
«На сегодняшний день совместное решение маслихата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года и постановления акимата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года “Об изменении границ (черт) населенных пунктов Талгарского района” зарегистрировано в органах юстиции. Согласно нормативному правовому акту, границы села Акдала уменьшились на 29,9947 гектара, установив новые границы села Акдала общей площадью 705,433 гектара», — говорится в документе.
Ранее жители талгарских дач жаловались на отсутствие благ цивилизации.