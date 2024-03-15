Границы Талгара решили изменить в Алматинской области

«На сегодняшний день совместное решение маслихата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года и постановления акимата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года “Об изменении границ (черт) населенных пунктов Талгарского района” зарегистрировано в органах юстиции. Согласно нормативному правовому акту, границы села Акдала уменьшились на 29,9947 гектара, установив новые границы села Акдала общей площадью 705,433 гектара», — говорится в документе.