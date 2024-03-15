Новосибирцев предупредили о сильном ветре и метели в выходные

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, в эти дни в регионе ожидаются порывы ветра скоростью до 20 м/с, мокрый снег, местами метель, с 17 марта повышение наружного воздуха до +3°С.
Горожанам советуют не подходить близко к зданиям из-за опасности падения сосулек.
Напомним, до конца марта сервисы прогнозов погоды прогнозируют в Новосибирске перепад температуры в 25 градусов.
Ранее МК в Новосибирске писал, что энергетики отменили все плановые отключения с 11 по 18 марта из-за прогнозов погоды. На эти дни установлен режим «технологической тишины».